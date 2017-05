Lämnar skuggan från mytomspunnet konstnärsgäng

Syster, husmor och älskarinna. Den brittiska konstnären Vanessa Bell (1879–1961) har ofta beskrivits som ett slags bihang till Bloomsburygruppens andra medlemmar, som hennes syster Virginia Woolf, maken Clive Bell och sina älskare. När den första större Bell-utställningen visas på Dulwich Picture Gallery i sydöstra London är målsättningen att etablera henne som en konstnär i egen rätt.

I första rummet sätts scenen. Som det äldsta av fyra barn till litteraturkritikern Sir Lesley Stephens och före detta Julia Margret Cameron-modellen Julia Jackson, utbildades Vanessa i hemmet. Hon uppmuntrades sedan att studera måleri på Royal Academy i London, så länge hon var på plats igen för att hälla upp faderns eftermiddagste.

Modern gick bort när bara Bell var 15 år gammal. När fadern dog 1904 sålde hon familjebostaden på exklusiva Hyde Park Gate och flyttade till bohemiska Bloomsbury med sina syskon. I samband med flytten till 46 Gordon Square skriver Virginia Woolf att ”allting ska vara nytt, allting ska vara annorlunda”. Huset blev en slags fristad från rådande idéer om sexualitet, kön och relationer, och en samlingsplats för ett av konst- och litteraturhistoriens mest mytomspunna, polyamorösa kompisgäng. I resten av utställningen fortsätter de biografiska berättelserna.

Genom hela sin karriär porträtterar Bell människorna i hennes närhet. Kanske fångade i en konversation eller djupt försjunkna i en bok. En del av charmen ligger i att subjekten är intressanta, radikala människor. Men genom att reducera porträttets deskriptiva funktion, hittar hon också den där eftertraktade essensen som så många modernister sökte. I målningen av 23-årige David Garnett (1915), en författare som senare skulle gifta sig med hennes dotter, är det en halvnaken, rodnande pojke vi betraktar.

De fyra porträtten av Virginia Woolf från 1912 är en liten uppgörelse med vad som utgör en persons väsen, som jag fastnar särskilt för. I det ena känner man igen författaren från det där svartvita fotografiet litteraturintresserade tonårstjejer har på rummet, medan de övriga tre porträtten är utsatta för olika grad av abstraktionsskador. Särskilt ansiktena. Bilderna blir, på liknande vis som systerns roman ”Mot fyren” (1927), också en plats där våra egna tankar och projiceringar kan frigöras.

Mellan 1913–19 var Bell tillsammans med bland andra Duncan Grant och Roger Fry, en ledande gestalt inom Omega Workshops, ett designkollektiv där avantgardistisk konst översattes till inredningsdesign och kläder. Projektet var både business och en förlängning av idén om frigörelse från förtryckande konventioner. Allt signerades med den grekiska bokstaven Ω. Vikväggen ”Tents and Figures” (1913) är just ett sådant exempel på hur Bell domesticerade den moderna konsten. Motivet hittade hon på ett konstnärsarrangerat ”hedniskt” läger i Norfolk som gick i naturalismens tecken. Det är som om Matisses nymfetter åkt på campingsemester där man pratar om livet, fast bättre. För inflytandet från den samtida franska och ryska konst, som Bell arrangerat utställningar om och med i London, syns tydligt. Under den här tiden reste hon ofta till Paris och besökte Gertrude Steins salonger.

Utställningen, som är organiserad av den kanadensiska konstkritikern Sarah Milroy, ingår i museets serie om brittisk modernism. De sex gallerierna innehåller porträtt, fotografier, landskap och stilleben, några brev, formgivning av tyger, bokomslag och lergods. Vi får följa människorna som kommer in och ut ur hennes liv och hur hon översätter den moderna konsten till en engelsk kontext.

Porträtten och inredningsdesignen är höjdpunkterna, medan stilleben och landskap känns mindre originella. Hur många gånger har man inte sett höbalar och näckrosdammar? Det är en trevlig liten introduktion till Bells konstnärskap och liv. Men konsthistorien skrivs inte om. Bell framstår alltjämt som en viktig centralfigur i Bloomsburygruppen, snarare än som en innovativ, geniförklarad konstnär à la hennes syster. Kanon är brutal. Men här hyllas istället relationernas och kollektivismens betydelse för skapandet.