Wanderlust. Att gå till fots

En snabbskiss över fotvandrandets svenska litteraturhistoria skulle ställa Harry Martinsons luffare i ”Vägen till Klockrike” i centrum, tillsammans med andra av arbetarlitteraturens nomader till fots. Den skulle ta upp Swedenborg och dennes rastlösa urbana förflyttningar i änglarnas sällskap, som en mystisk/filosofisk motsvarighet till Linnés och hans lärjungars systematiserande naturexkursioner.

Recension En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Ytterligare ett centrum blir den hundra år gamla flanörlitteraturen med Hjalmar Söderberg och Sigfrid Siwertz – sida vid sida med Elin Wägner och hennes yrkeskvinnor, som så oförskräckt navigerar gaturummets blindskär i ”Norrtullsligan” och ”Pennskaftet”. Ett kapitel skulle handla om Strindbergs nervösa psykogeografi över Stockholm i den lilla eleganta ”Ensam”, och dess moderna bulimiska pendang i Noréns ”Dagbok”. Den skulle nämna Anne-Marie Berglunds vagabonderier, Peter Cornells labyrinter och Lars Hermanssons undersökning av gåendets väsen i ”Gå till gå”. Hux flux får vi ett användbart spår genom svenskheten: lika delar himmelsk längtan och praktisk förändringsvilja, reformism och resignation, nyfikenhet och leda.

Tankeleken föds under läsningen av San Francisco-bon Rebecca Solnits magistrala essä ”Wanderlust”, som på närmare 500 sidor förankrar gåendet i bredast möjliga kulturella perspektiv. Som en handling av politisk protest och religiös kult – protestmarsch eller pilgrimsvandring – av sexuell subversion, existentiell vånda (som Kierkegaard) eller ren mnemoteknik (Solnit nämner ”The art of memory”, Francis A Yates fantastiska bok om renässansens minnespalats).

Annons X

Det finns rentav ett rent verstekniskt motiverat vandrande, där fötterna håller rytmen.

Solnit skriver essäistiskt och inte encyklopediskt, men vi får ändå möta en rik bukett fotvandrare från Guy Debords situationister och Martin Luther Kings medborgarrättskämpar till Marina Abramovics och Ulays långa marsch på den kinesiska muren. Det finns rentav ett rent verstekniskt motiverat vandrande, där fötterna håller rytmen: Wordsworth kunde bara komponera sina dikter gående, även om han med åren bytte ut strövtågen i revolutionens Frankrike mot ett inhägnat vankande av och an likt björnarna på Skansen.

Och Coleridge, får vi veta, upphörde helt att skriva blankvers när han slutade med sina promenader. Solnits litterära exempel är andra – Rousseau, Dickens, Virginia Woolf – men signalementet likartat; det litterära gåendet är ett sätt att tänka och ett sätt att se som har att göra med centrum och periferi, i synnerhet det urbana gåendet.

Vandraren, flanören, vagabonden (jag saknar Arthur Rimbauds namn i Solnits bok; både i sin dikt och sitt liv gav han bestående uttryck för vagabonden som lära och livshållning) rör sig utifrån ett utanförskap, som gåendet både synliggör och tillfälligt upphäver/lindrar, samtidigt som strövtågen ger dem tillfälle att möta och gestalta andra slags utanförskap, andra sorters misär.

Trots bägges bakgrund i alternativrörelse, punk och modern konst skiljer sig stämningen i Solnits urbana strövtåg drastiskt från londonbon Iain Sinclairs vassa förening av fulhetsfetischism, cynism och nostalgi i en bok som ”Lights out for the territory”. Men hon är en lika skarp iakttagare av den urbana människan, och konstaterar att det är i staden vi numera beter oss som samlare/jägare, det är staden som är vårt naturliga habitat, landet som är en konstruktion.

”Wanderlust” är en protest mot ett samhälle som alltmer eliminerat mellanrummen, icke-produktiva platser och tider. Den enda typ av vandring som Solnit har svårt för är bergsbestigning, som handlar om högst, svårast, först – ett brott mot fotvandringen som frizon från ”det kvantifierbaras tyranni”.

Det är en litteratur som litar på det som redan finns, det synliga och dess förmåga att uttrycka ett inre tillstånd.

Detta är skönlitteratur men inte fiktion, i en tradition där Thoreaus namn hör hemma – en fusion av naturiakttagelse, självreflektion, litterär essäistik, politisk pamflett – samt mer samtida amerikaner som Marilynne Robinson, Joan Didion, Annie Dillard, men jag kommer lika ofta att tänka på vår Elin Wägner och hennes sätt att litterärt förankra såväl ekologiska som feministiska globala sammanhang i sin egen småländska tillvaro. Det är en litteratur som litar på det som redan finns, det synliga (vare sig detta synliga återfinns i bokhyllan eller skogsbacken) och dess förmåga att uttrycka ett inre tillstånd. För Solnit hänger alltsammans ihop, Thoreaus tal om fotvandrarens naturliga gränser – ”jag har rest mycket i Concord med omnejd” – hör ihop med hans civila olydnad, han är ”både naturpoet och samhällskritiker”, liksom, vill man tillägga, Rebecca Solnit själv i sina bästa stunder (även om hon inte skriver skönprosa likt Annie Dillard har hennes observationsförmåga en sträv saklighet som inte är utan sin sinnlighet).

Solnit är vid det här laget väl representerad på svenska. Tidigare finns ”Gå vilse”, som är en pendang till ”Wanderlust”, ”Män förklarar saker för mig” samt mästerverket ”Det avlägset nära”, som utifrån författarens privata sorg över mammans sjukdom tecknar allt vidare cirklar i människans inre och yttre landskap. Hennes sätt att kliva fram och tillbaka över gränsen mellan natur och kultur tills den är helt utsuddad bör ge genklang hos läsare av ”Nils Holgersson” och Kerstin Ekmans ”Herrarna i skogen”.

Man kan hitta en temporär fristad för ganska många timmar framåt i Rebecca Solnits viktiga bok.

Saknar jag något i ”Wanderlust” (mer än Rimbaud)? Ja, och jag kommer på vad det är när hon citerar Wordsworths definition av att gå till fots som ”ett ödmjukt, evangeliskt sätt”. Genom den kristna historien har gjorts stor affär av Jesus val av fortskaffningsmedel, för att inte tala om hans lärjungars: han skickade ut apostlarna i världen till fots, och otaliga munkordnar, konstnärliga och andra brödraskap har valt vandrandet som livsstil i deras efterföljd.

När Rousseau eller Kierkegaard väljer att gå fram sin filosofi till fots är det naturligtvis i medveten anknytning till evangelierna, och det är synd att Solnit inte nämner, för hon beskriver annars medborgare Rousseau så vackert: ”en man som har hittat en fristad i sina tankar”. Det är en stor och beundransvärd sak: lyckas man inte med det, kan man åtminstone hitta en temporär fristad för ganska många timmar framåt i Rebecca Solnits viktiga bok.