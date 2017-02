Kriget i Irak har slutat. I alla fall i svenska medier. I oktober när offensiven för att återta Mosul från Islamiska staten inleddes flockades journalister från hela världen. Nu har de åkt hem och tidningarna slutat skriva. Men slaget om Mosul pågår fortfarande. IS har förskansat sig i den västra, folkrika delen av staden. Den humanitära krisen har förmodligen bara börjat. Det kommer IS att se till.

En del strider kan IS vinna utan att ens beträda ett slagfält. I det nya numret av New Yorker (6/2), återger Luke Mogelson slaget om Mosul, upplevt i en polisiär insatsstyrka han har tillbringat tid hos.

Varenda en av poliserna har nära och kära som mördats, dödats eller torterats av IS eller deras föregångare. De vill ha hämnd. Men striderna om Mosul har från första början varit hårda, och en polisstyrka har inte rätt utrustning för en militär konflikt. Det framgår tydligt hur striden mot IS, och mot jihadismen överlag, främst är ett slag inom länder. Grannar som förråder varandra. Barndomskamrater som hamnar på olika sidor i striden. Och misstänksamheten mellan shia och sunni som hela tiden finns i bakgrunden även hos dem som tillsammans kämpar mot IS.

Norra delen av Irak är till största delen sunnimuslimsk, i ett Irak där majoriteten är shiamuslimsk. De styrkor som nu ska befria Mosul är till stor del shia, eller kurder. I den västra delen av Mosul som IS kontrollerar bor runt 750 000 människor i tät bebyggelse. De segrar som vunnits hittills har varit i de östra delarna av staden, där bebyggelsen är glesare och motståndet var mindre.

Irakiska styrkor håller upp en IS-flagga under firandet av att de befriat hela östra Mosul. (Bilden från 27 januari) Foto: Khalid Mohammed / TT / NTB Scanpix

I dagarna har irakiska armén inlett fas två av offensiven, och nu väntar svårare strider. Men det är inte säkert att vi kommer få veta så mycket om detta. Journalisterna bevakar Donald Trumps utspel i stället. En relevant nyhetsvärdering. Men för att ge lite proportioner. UNHCR varnar att upp till en miljon människor kan tvingas fly under den nya offensiven och så många som 700 000 kan bli i akut behov av nödbostäder. Här skulle Sverige kunna göra en insats och vara berett på förhand med att bistå UNHCR.

I Expressen skriver Magda Gad, som är en av få journalister som faktiskt är på plats, om en dag nära fronten. Vid det här laget har en viss avtrubbning inträtt för många av oss som läser om IS. Men när Gad över sprakande radio hör IS prata om nästa självmordsattack är det svårt att inte bli påverkad. ”Ibland är det IS egna barn som ska bli martyrer. En pappa berättar: - Ja, jag vet vi att har hjärntvättat honom. Och sedan följer en barnröst. Sonen som berättar att nästa dag ska han dö. Och döda människor.”

Det måste finnas utrymme för fler nyheter än de som Donald Trump skapar. De vanliga irakiernas berättelser borde få plats i medieflödet. Om inte annat för att påminnas om alla vanliga irakier som kämpar mot IS, och de civila som är fast i västra Mosul. En humanitär kris är på gång. Orkar vi se? Orkar vi lyssna?