Gillar du ”Van the Man”? Grattis, i sommar kommer Van Morrison till Sverige. Det blir två spelningar för den irländske artisten: Den 8 juni spelar han i Stockholm och den 10 juni i Malmö, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Van Morrison gjorde sig först känd som sångare i gruppen Them och slog igenom som soloartist i slutet av 60-talet med jättehiten ”Brown eyed girl”. Hans senaste album ”Three chords and the truth” kom 2019.