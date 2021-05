Nyhetsbilderna på Yitzhak Rabin, Yassir Arafat och en faderligt smajlande Bill Clinton i Vita husets rosenträdgård 1993 hör till det förra århundradets mest ikoniska. När Israels premiärminister och PLO:s ordförande skakade hand om ett fredsavtal som bland annat stakade ut riktlinjerna för palestinskt självstyre i Gaza och på Västbanken gladdes många – men långtifrån alla – åt att den till synes olösliga Israel-Palestina-konflikten kanske höll på att nystas upp.

Det så kallade Osloavtalet stipulerade att Jerusalems status och andra laddade frågor skulle tas upp längre fram. Med facit i hand, och med de senaste veckornas förödande sammandrabbningar mellan israeler och palestinier i färskt minne, vet vi att avtalet aldrig realiserades som det var tänkt. Just därför ger det ändå perspektiv och något slags hoppfullhet att ta del av den här rekonstruktionen av samtalen som ledde fram till det: precis som då, under den första intifadan, lär det just nu pågå intensiva diplomatiska förhandlingar.