När Kevin Spacey anklagades för sexuella trakasserier hösten 2017 klippte Ridley Scott snabbt bort honom från sin nästan färdiga thriller ”All the money in the world”, och spelade in nya scener. Nu har den produktive sir Scott, som blir 84 i november och då även är bioaktuell med ”House of Gucci”(!), gjort den första riddar-action-filmen med metoo-tema. En rimlig prestation av någon som gett oss både ”Gladiator” och ”Thelma & Louise”, även om den visuellt storslagna ”The last duel” är lättviktig i jämförelse.

Matt Damon och Ben Affleck har skrivit manus – bästisarnas första samarbete sedan ”Will Hunting” – tillsammans med Nicole Holofcener, som bjöds in för att bidra med ett kvinnligt perspektiv. Utgångspunkten är ett franskt rättsfall från 1386. Marguerite de Carrouges (här spelad av Jodie Comer från ”Killing Eve”) hävdade att en Jacques Le Gris (Adam Driver) hade våldtagit henne. Le Gris nekade, men Marguerites man, riddaren Jean de Carrouges (Matt Damon) överklagade hos kungen. En uråldrig lag tillät nämligen att vissa tvister mellan adelsmän avgjordes genom tvekamp till döds.