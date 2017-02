Rogoff skriver om USA/Kina Foto: Joakim Goksör

Skatter är ett av politikens allra svåraste ämnen.

Det vill säga: att ändra på hur skattesystemet är utformat vållar effekter som inte alltid är välkomna, i synnerhet inte av de som anpassat sig efter ett skattesystem som sett ut på samma sätt i decennier.

New York Times har idag en riktigt intressant artikel om hur komplicerat det skulle vara om man genomförde den ”skattereform” som Donald Trump utlovade under sin valkampanj.

Annons X

Då verkade allt så enkelt, men när jag läser artikeln om tänkbara, ganska dramatiska effekter på olika delar av näringsliv och ekonomi både i USA och globalt så börjar jag förstå varför Vita huset hittills inriktat sig på mycket enklare frågor som t ex att försöka stoppa flyktinginvandringen.

House Republicans have an ambitious plan for overhauling the way American businesses are taxed. A short list of the plan’s potential benefits looks awesome: It would give companies more incentive to keep jobs in the United States, less to overextend themselves on borrowed money and provide vast savings by reducing what companies spend on tax lawyers, who help them game the current system.

Amerikanska företag skulle, som Trump utlovat, få incitament att behålla jobb i USA, att inte högbelåna sina företag och kunna dra ner på sina kostnader för skattejurister.

Men sedan kommer effekterna.

The most vigorous opponents of the plan include retailers and consumer goods companies, which worry that currency adjustments won’t fully offset the damage they will suffer (they have a newly formed group fighting it, Americans for Affordable Products). But beyond the obvious problems, the proposed change in the tax code would cascade through the economy in many other ways. A 25 percent rise in the value of the dollar, the most widely used currency on the planet, would have enormous consequences. Supporters think the dollar will rise that much if the plan is enacted — indeed, it must happen, to avoid sticking Americans with much higher prices for imported consumer goods.

I artikeln påpekas att den amerikanska turistindustrin (inklusive Trump Hotels) skulle drabbas svårt av en dyrare dollar. Turister skulle undvika USA om dollarn blev 25% dyrare.

En liknande problematik gäller den utlovade reformen av hälso- och sjukvårdssystemet Affordable Care Act.

Förr eller senare kommer debatten att komma tillbaka till dessa områden, men en inte osannolik utgång är att ”vallöftena” omvandlas till mer marginela justeringar.

Även på andra områden kan verkligheten komma att påverka politiken. Det gäller t ex handelspolitiken. Kenneth Rogoff skriver intressant om de ekonomiska relationerna USA/Kina idag.

Det är lättare att bedriva valkampanj än att förverkliga vallöften.