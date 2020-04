Det är en fatal kombination: flest skjutningar (13,4) per 100 000 invånare i kombination med minst antal poliser (12) per skjutning per 100 000 invånare.

Staden vi talar om är Uppsala, landets fjärde största. Gängbrottslighet och ungdomsrån har under en tid bidragit till att på ett ofördelaktigt vis sätta orten på kartan.