Efter 20 timmar på resa välkomnas jag på Kapstadens flygplats av skylttexten "Welcome to the Mother City". Tack, tänker jag, låt mig gå på toaletten medan jag väntar på min väska. Jag talar nog inte bara för mig själv när det första man gärna gör efter en lång resa är att besöka en toalett, tvätta händerna och när man nått sin slutdestination, även ta en lång dusch.