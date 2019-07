Sådan är spelplanen när Nyamko Sabuni kliver in.

Januariavtalet blev blixten som öppnade ett helvetesgap – med C och L på ena sidan och M och KD på den andra. Annie Lööf och Ebba Busch Thor utmålas nu som varandras huvudmotståndare, och visar inga tecken på att söka försoning.

“Don't stop believin', hold on to the feelin”.