I Steve McQueens omtalade serie ”Small axe” är det västindier i London som står i fokus, med en hel film ägnad åt Lovers rock och festkulturen. Musiken de förde med sig har också dokumenterats på mycket lyckade samlingar som ”London is the place for me”. Något liknande har vi saknat i Sverige, även om vi någon gång yrvaket upptäcker att vi haft en kubansk världsartist boende hos oss (Bebo Valdés) eller snubblar över en soukousstjärna på stationshaket Lilla Wien i Stockholm (Dekula Kahanga).

Men så får man en pandemi på halsen och när mer namnkunniga internationella artister inte längre kan resa hit får man gräva där man står. Det är precis vad Selam gjort, när de tvingats ställa in konserter med bland andra Amadou & Mariam och Youssou N'Dour. I Selam sessions, som streamas live och sedan hamnar på nätet, uppträder lokala artister med musikaliska och ofta personliga kopplingar till den lite vidare musikvärld som Selam normalt rör sig i.