Valkampanjer pausas efter dådet i London

Londonpolisen har beväpnade poliser som inom en kvart ska kunna nå alla delar av staden. Dessutom finns antiterrorstyrkan, som består av drygt 100 elitpoliser med förstärkningsvapen som bland annat kan vinschas ned från helikopter eller sättas in via snabbåtar. Styrkan, CTSFO, ska kunna slå mot komplicerade terrorattacker där exempelvis byggnader belägras.

Cobra, Cabinet office briefing room A (kabinettens informationsmöteslokal A), beskrivs som ett nödråd, där högprioriterade frågor diskuteras över regeringens departementsgränser på Downing Street. Mötet koordinerar regeringens och myndigheters hantering.

Den militära specialstyrkan SAS antiterrorenhet kan under vissa förutsättningar sättas in. Även brittiska underrättelsetjänsten MI5 uppger på sin sajt att den varit inblandad i insatser mot terrorhot både inom och utanför landet.

Källor: The Guardian, The Telegraph, MI5