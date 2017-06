Välgörenhetsorganisationer på myntjakt

Efter den 30 juni blir de gamla 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga. Bland sedlar gäller detta de äldre 100- och 500-lapparna, med Carl von Linné respektive Karl XI på framsidan.

På Riksbankens sajt myntkartan.se går det att hitta närmaste plats för att sätta in gamla mynt.

De utgående sedlarna och mynten går att handla för fram till och med den 30 juni 2017. Efter detta kan mynten sättas in på bank till och med den 31 augusti 2017. Därefter är mynten "metallskrot". Sedlar kan lösas in på bank fram till och med den 30 juni 2018. Efter detta kan sedlarna skickas för inlösen till Riksbanken.

Källa: Riksbanken.