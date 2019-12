Välgörenheten ökar – bland de som redan ger

Närmare 9 miljarder kronor samlades totalt in av ideella organisationer 2018, vilket var en ökning med 3 procent från året innan. Enligt uppgifter, som samlats in av Giva Sverige under perioden 29 oktober till 18 november i år, kommer ökningen att hålla i sig även detta år.

Det är allmänhetens givande som ökar, medan bidrag och gåvor från företag och organisationer verkar ligga kvar på liknande nivåer som 2018.