2001 gjorde Thomas Riedelsheimer "Rivers and tides: Andy Goldsworthy working with time", en film om den brittiske konstnären Goldsworthy, känt namn inom platsspecifik konst. "Leaning into the wind" heter uppföljaren, som inte kräver några särskilda förkunskaper men väl ett visst intresse för omgivningar i det fria. För Goldsworthy är alltjämt ett med naturen, en lågmäld britt som färdas mellan jordens kontinenter och landskap för att utforska och sätta sina påhittiga avtryck, för att bättre förstå världen.

Över denna resa, från bevarad brasiliansk terräng till hedarna hemma i Skottland, ges även åskådaren tid att fundera, se hur konstnären installerar sig i naturen utan att rucka på dess kretslopp. Konstnären söker efter gamla spår och strävar efter att skapa nya.