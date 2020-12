Det var på sitt sätt stilenligt att Coronakommissionen presenterade sin första rapport under statsrådets överinseende. Granskningen innefattar också regeringens agerande eller snarare brist på agerande under pandemin. Regeringens omdömeslöshet har varit en röd tråd under hela pandemin – varför skulle mönstret ha ändrats nu?

Hur som helst är kritiken hård mot myndigheternas sätt att möta pandemin. Rapportens fokus har, i enlighet med uppdraget, varit skyddet av de äldre, och det är ingen nyhet att detta misslyckades. Äldrevården var oförberedd och myndigheternas åtgärder var alldeles för sena och ”otillräckliga”, konstaterar kommissionen.