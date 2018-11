Designern Valerie Aflalo strosar på gatorna i Marais, tar en drink i Tulums trädtoppar och handlar närodlade grönsaker i Höganäs.

La Sacristía, Tarifa

Calle Jesus Nazareno 2, Spanien

Min mans familj har ett hus i Almunecar och där tillbringar vi ett par veckors semester varje sommar. Några timmars bilresa därifrån ligger vårt favoritställe, den lilla hamnstaden Tarifa. Här äter vi alltid nyfångad svärdfisk på restaurangen La Sacristía. Efter middagen tar vi en mojito på någon av stadens alla hål i väggen-barer. Sen är det lätt hänt att man fortsätter med drinkarna och är vaken tills solen går upp.

Höganäs saluhall

Bruksgatan 32, hoganassaluhall.se

Jag längtar alltid tillbaka till Skåne och havet där jag växte upp. Somrarna hos min syster i Höganäs innebär minst ett besök på Höganäs saluhall, ett helt ljuvligt ställe där man kan köpa allt från keramik till inredning och närproducerad mat. De har ett fantastiskt utbud av råvaror och jag älskar att shoppa nyskördade grönsaker. Om jag hade haft mer tid skulle jag odla själv, men nu har jag inte det utan åker hit och handlar det bästa istället.

Merci, Paris

111 Boulevard Beaumarchais, merci-merci.com

Paris känns som min andra stad. Här bodde jag när jag var student och drömde om att bli designer. Det är underbart att bara strosa runt i Marais och låta sig inspireras, eller slå sig ned på något kafé för en caffè latte och croissant. Merci är helt klart min favorit. De har lyckats samla allt på ett och samma ställe – grym shopping, inspiration och perfekta lattes.

Gjusta, Los Angeles

320 Sunset Avenue, Venice, gjusta.com

The perfect place to fall in love! Jag träffade min man Johan i LA och hade den mest romantiska veckan i mitt liv. Vi åkte till Malibu beach, såg solen gå ner och åt sena middagar på Abbot Kinney. Mitt bästa LA-tips är att besöka Gjusta för den grymmaste brunchen någonsin med färskpressade juicer och fräscha bowls. Trendigt, men avslappnat för alla vältränade LA-bor.

Kin-Toh, Tulum

Carretera Tulum, azulik.com

Tulum är ett av mina favoritresemål. När jag är där känner jag en harmoni som är svår att hitta någon annanstans. Det coolaste stället jag varit på i Tulum är baren Kin-Toh som ligger uppe bland trädtopparna. Där sitter man i en stor korg eller ligger på ett nät. Perfekt för en drink och ett måste om man är i Tulum.