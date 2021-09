”Valentino har äntligen skickat min strutshatt”

Veckan är ofta väldigt social och innehållsrik. Jag har inte ett nio till fem-liv likt många andra, så fredagseftermiddagarna är lugna för mig. Det är en tid på veckan som skiljer det professionellt sociala från det privata sociala. Och privat är jag ganska osocial eftersom jag får så mycket av det i mitt yrke.

Just den här fredagen har jag tillbringat på Björn Axéns kontor, min man Johans företag där jag just nu jobbar som creative director. Jag har längtat hela dagen efter att åka hem och öppna min post eftersom mina vänner på Valentino haute couture äntligen skickat min lila strutshatt som jag ska ha på mig på NK-galan. Jag har blivit utsedd till årets stilikon och vill klä mig i något extra just den kvällen. Jag vet att Lady Gaga haft en likadan på sig nyligen. Extremt peppad har jag min privata provning hemma, dricker Coca-cola zero och har Lana Del Rey på högsta volym. Jag beställer Foodora som vanligt, det blir indiskt från Shanti (Katarina Bangata 58). Jag orkar inte gå ut mer, vill bara vara ifred. Hatten är magisk och kommer bli perfekt med min smaragdgröna paljettcape som redan hänger oanvänd i garderoben.