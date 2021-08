Under sommaren överlämnades ett betänkande till regeringen: Ersättning till brottsoffer. Utredningen lämnade flera förslag på hur brottsoffers möjlighet att få kompensation kan stärkas. Ersättningsregleringen är i många avseenden central för brottsofferpolitiken. Genomförs samtliga utredningens förslag är det den största reformen kring brottsoffer på decennier. Jag deltog själv som en av experterna i utredningen och samtliga experter ställde sig bakom utredarens förslag.

Ett fall som rör ersättningar och brott har under de senaste dagarna rört upp känslor. Det handlar om en ung man som dömts för allvarliga sexualbrott. Mannen var ursprungligen från ett annat land och hans ålder var inte helt klarlagd under processen. Underrätterna fann att mannens ålder var tillräckligt klarlagd för att han skulle kunna dömas till de straff som gäller för vuxna. Högsta domstolen höll inte med utan menade att det var tillräckligt klarlagt att den åtalade var under 18 år, vilket medförde att hans straff sänktes.