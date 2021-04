Våldet ökar på nytt i östra Ukraina

Ukraina har legat i konflikt med separatister och miliser sedan 2014. Under den gångna veckan har våldet åter intensifierats i östra Ukraina, trots att parterna förra året slöt ett eldupphör. Kiev rapporterade under veckan att rysk militär haft aktivitet på den av Ryssland annekterade Krimhalvön och i gränsområden nära territorier som kontrolleras av separatister såsom Donetsk and Lugansk.

Enligt Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ska 20 medlemmar av den ukrainska militären ha dödats och 57 skadats sedan början av året. Zelenskyj anklagar Moskva för att vilja skapa "en hotfull stämning", medan Ukraina vill återuppta eldupphöret. I ett uttalande säger den ukrainska underrättelsetjänsten att man inte utesluter att de ryska trupperna kommer att försöka ta sig "djupt in i ukrainskt territorium". Från Kiev hörs också önskemål om gemensamma militärövningar med Nato för att skapa stabilitet i regionen.