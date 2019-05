Karin Smirnoff gjorde en sensationell debut med den hårdkokta romanen ”Jag for ner till bror” om livet i en liten, fiktiv västerbottnisk by. I denna mörka pärla – för vilken författaren välförtjänt Augustnominerades förra året – återvände den konstnärligt begåvade, men vilsna, Jana Kippo efter många år i storstaden till sin hemby Smalånger och den svårt alkoholiserade tvillingbrodern Bror. Men också till minnen av en uppväxt präglad av våld och brutala övergrepp. I uppföljaren ”Vi for upp med mor” är tonen om möjligt ännu mörkare.

När jag började läsa Karin Smirnoffs debut frågade jag mig hur mycket elände det litterära Västerbotten egentligen orkar med. Men kapitulerade snart. Det var så mycket som gjorde läsningen av ”Jag for ner till bror” minnesvärd, inte minst den värme och förståelse med vilken författaren skildrar sina gestalter. De är människor som lever i såväl ekonomisk som känslomässig misär, men framställs med värdighet och respekt.