Väktare vid asylboende efter attentat

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. Arkivbild. Foto: Emil Langvad/TT

Efter flera attentat sätts väktare in för att öka säkerheten vid ett kommunalt asylboende i Lund. Under natten till lördagen kastades ett rykande föremål, möjligen en rökgranat, in i ett av rummen, skriver Sydsvenskan.

Ingen brand uppstod vid incidenten, som utlöste brandlarmet, och inga personskador har rapporterats. Boende befarade dock en brand och tömde flera pulversläckare i rummet.

Enligt uppgifter till Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, kastades ägg mot boendet tidigare i veckan och han säger att väktare nu sätts in.

Annons X

Almgren ser händelsen som ett försök att skrämma, och fördömer attentatet med eftertryck.

– Detta drabbar en samling människor som flytt krig och katastrofer. Att då göra så här, det är den lägsta formen av mänskligt beteende.