Vägrar ställa in möten med fredsorganisationer

Sigmar Gabriel besökte Förintelsemuseet Yad Vashem i Jerusalem under måndagen – men det är osäkert om han får träffa Israels premiärminister. Foto: Dan Balilty/AP/TT

Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel vägrar ställa in möten med fredsorganisationerna B'Tselem och Breaking the Silence under sitt pågående besök i Israel, säger han till det tyska mediebolaget ZDF.

Uttalandet kommer efter uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ställt ultimatum till Gabriel: antingen avbokar utrikesministern sitt möte med organisationerna, eller så får han inte träffa Netanyahu.

– Det är svårt för mig att föreställa mig det, eftersom det vore extremt beklagligt, säger Gabriel.

Den tyske ministern tillägger att det vore otänkbart att ställa in ett möte med Netanyahu om denne träffat människor som är kritiska till den tyska regeringen.

Organisationerna är motståndare till Israels ockupation av Västbanken och har blivit hårt kritiserade av Israels regering.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström fick i samband med ett besök i palestinska områden i december inte träffa israeliska företrädare, som då hänvisade till "schemarelaterade orsaker".