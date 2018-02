Arthur C Clarke i SvD 1957: ”Vägen till världsrymden”

Arthur C Clarkes understreckare presenterades på följande sätt på SvD:s första sida:

Rymdflygningen eller astronautiken har i engelsmannen Arthur C. Clarke en av sina mest kunniga och skickliga förespråkare. Som ordförande i Brittiska interplanetariska sällskapet och som populärvetenskaplig författare av högsta klass har Clarke utan att förtröttas spritt rymdflygningens idéer, som alltsedan publicerandet av det amerikanska satellitprojektet på ett helt annat sätt än förut väckt intresset hos alla människor på jordens yta. Clarke är född 1917 i Somerset. Under andra världskriget arbetade han i engelska flygvapnets radartjänst. Efter kriget studerade han matematik vid Kings College, vilket bl. a. resulterade i medlemskap i Royal Astronomical Society. – Clarke, som för närvarande är bosatt i New York, är även ett välkänt namn inom science-fictiongenren. Hans böcker, såväl de populärvetenskapliga som de mera fictionbetonade, har översatts till flera språk, däribland även till svenska.

På Svenska Dagbladets rundfråga till vetenskapsmän världen runt om de viktigaste framstegen inom deras verksamhetsområden svarar i dag astronomen och författaren Arthur C. Clarke. I dagens artikel under strecket skriver han om "Vägen till världsrymden".

Näst efter utnyttjandet av atomenergien är utvecklingen inom rakettekniken otvivelaktigt det mest påfallande tekniska framsteget under de senaste tjugo åren. Mr Clarke förutspår att denna utveckling i varje fall kommer att ge oss tillbaka känslan av äventyr, och bara de siffror han anger, exempelvis restiden till Mars (8 månader), är ofrånkomligt eggande. Se artikeln under strecket på sidan 15.