Det är en ljuv vårkväll och dagens sista solstrålar lyser in i soffhörnet hemma hos Alfred Skogberg. Han är generalsekreterare i den ideella föreningen Suicide Zero och har bjudit in sina grannar för att fira föreningens femårsjubileum genom att ge en tvåtimmarskurs i den svåra konsten att prata om psykisk ohälsa och självmord. Vanligast är annars att kursen hålls på olika arbetsplatser.