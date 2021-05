Våg av fattigdom i virusets kölvatten

Pandemisituationen är minst sagt ansträngd för många i Indien, inte enbart vad gäller själva smittoläget som de senaste åtta veckorna har krävt 160 000 människors liv. Färska siffror visar att 7,3 miljoner jobb försvann under april månad. Följdeffekterna av coronavirusets framfart har gjort att 230 miljoner indier föll in i fattigdom under förra året, enligt en studie från Azim Premji-universitetet i Bangalore.

Definitionen för fattigdom är i det här fallet att behöva klara sig på mindre än 375 rupier, motsvarande drygt 40 kronor, om dagen.