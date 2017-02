Vad vill du ångra när du dör?

Den australiska sjuksköterskan Bronnie Ware brukade fråga patienter på dödsbädden vad de ångrade mest i livet. Svaren mynnade så småningom ut i boken The Top Five Regrets Of The Dying.

De manliga patienterna – och även kvinnor ur yngre generationer – återkom ständigt till samma sak: de önskade att de hade jobbat mindre och ägnat mer tid åt familjen. I synnerhet sved all frånvaro under barnens uppväxtår. Strax innan ridån gick ner för sista gången betydde befordringar och löneförhöjningar ingenting jämfört med missade första simtag och skolavslutningar.

I teorin är det begripligt. Klart att pengar och självförverkligande i slutändan inte kan mäta sig med kärlek och gemenskap. Med bara timmar kvar att leva skulle de flesta växla in allt mot lite extra tid med de närmsta.

Men i praktiken …

När man befinner sig mitt i livet känns elevskrivna skolpjäser – med obefintlig dramaturgi, obegriplig scenografi och där samtliga repliker levereras med ryggen mot publiken – ganska lätta att klara sig utan. Och ingen kan hävda att knattematcher i fotboll är omistliga (min pappa brukade sitta i bilen och prata i en mobiltelefon som såg ut som ett älgben medan jag jagade klunga på små grusplaner runtom i Stockholm, och jag kan inte säga att jag klandrar honom …).

En egostinn karriärist i 40-årsåldern är lika mottaglig för livsråd som en treåring.

Perspektiven skiftar. Åren mellan 40 och 50 kallas ibland för yrkeslivets gyllene decennium. Rent statistiskt är detta tidsfönstret då du har störst chans att skapa en stabil finansiell plattform åt dig själv och din familj. Förhoppningsvis en aning klokare av alla misstag du begått är det nu du ska kapitalisera på det du lärt dig, och uppnå din fulla potential. Och den drömmen är svår att rubba. Dessutom är en egostinn karriärist i 40-årsåldern ungefär lika mottaglig för kloka livsråd som en treåring.

Jag misstänker ibland att det finns två liv. Ett där man begår alla misstag – och ett där man spelar bridge, dricker campari och ojar sig över alla felbeslut. Det går inte att gena från det ena stadiet till det andra. Misstagen måste begås. Inte förrän man suttit på en meningslös konferens samtidigt som ens barn har sin viktigaste dansföreställning trillar polletten – förhoppningsvis – ner.

Livet skulle inte vara livet utan alla små och stora misstag. Och de enda man verkligen bör ångra är de man inte lärde sig något av.