Jag har aldrig sökt mig utanför den vithet som jag föddes in i. I tonåren lyssnade jag under en period på Public Enemy, NWA och Snoop Dogg. Det var så långt min utflykt i svart kultur sträckte sig. Några filmer av Spike Lee också. Bob Marley räknas inte – lika vit som Celine Dion, åtminstone sett till lyssningsdemografin. Har du varit på en strandklubb där Sun is shining spelas i högtalarna? Då vet du vad jag menar. Vita medelålders män i blommiga badshorts, stråhatt och ett glas rosé (världens vitaste dryck) får feeling som bara vita medelålders män kan. Bob Marley är deras, i bra och dåliga tider: No woman, no cry.