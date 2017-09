Vad vet vi om judarnas liv i islams värld?

Hebreisk kalligrafi i form av en blomma. Sidan förvarades tidigare i Kairos geniza men finns nu i Alliance Israelite Universelles samlingar i Paris. Foto: Bridgeman/IBL

Svaret är att vi har goda källor, ibland mycket detaljerade. Jag har själv gjort bekantskap med dem, via andra forskare – av språkliga skäl kan jag inte läsa dem i original – när jag forskade om slaveri för ett decennium sedan. En bra ingång till materialet är SD Goiteins genomgång av judiska handelsbrev i Kairos geniza, det förvaringsutrymme invid stadens synagoga där fromma judar hade för vana att placera sina gamla dokument på det att skrifter som innehöll Guds namn inte skulle förgås på otillbörligt vis (”Letters of Medieval Jewish Traders”, 1973). Nedanstående exempel är typiskt för vilka relationer som avslöjas i källorna.

I december 1144 ägde en uppslitande tvist rum i den sudanesiska hamnstaden Aydhab. Tvisten hade tre huvudpersoner. Den ene var slav och hette Safi. Förmodligen var han av indisk härkomst, men i praktiken var han att betrakta som egyptisk jude; han hade levt länge i Egypten och assimilerats av regionens köpmannacivilisation. Hans ägare var den lärde Abu Said Josua ibn Dosa i Kairo, vid denna tid judarnas högste ledare i landet. Safi var dennes affärsrepresentant i Aydhab. Den andre huvudpersonen var också jude, den rike Abu Said ibn Mahfuz, kallad Ibn Jamahir, från Kairo, känd i bevarade dokument för sina handelsresor till Indien och Aden. Den tredje huvudpersonen var dennes före detta konkubin. Liksom de kristna motsatte sig förvisso judarna i teorin den bland muslimska köpmän utbredda seden att hålla sig med konkubiner, men Ibn Jamahir – och många med honom – struntade i dylika moraliska påfund. För att undvika att drabbas av omgivningens klander brukade de göra sig av med sina rese-älskarinnor innan de återvände hem, och det var just vad Ibn Jamahir hade gjort år 1144.

Under sin senaste långa utlandsresa hade Ibn Jamahir inte bara köpt sig en konkubin utan även fått barn med henne. På hemvägen lämnade han kvinnan och barnet vind för våg i den afrikanska hamnstaden Berbera, i nuvarande Somalia. Där fick hon klara sig bäst hon ville, ensam och övergiven. På något sätt lyckades hon ta sig till Aydhab och träffade Safi, som blev lika moraliskt indignerad som vi skulle ha blivit. Safi for ut i hårda anklagelser mot Ibn Jamahir. Han såg till att hela Aydhab fick veta hur han hade agerat mot sin arma konkubin. Ibn Jamahir slog tillbaka: han ombesörjde att Safi anklagades för förtal och tvingades infinna sig hos de lokala myndigheterna. Guvernören ställde sig på Ibn Jamahirs sida och lät piska Safi offentligt. Sedan kastades slaven i fängelse, och där fick han sitta ända tills han hade skakat fram en rejäl bötessumma eller en stor muta; exakt hur han klarade sig ur knipan är okänt, men vi vet att han förlorade mycket pengar.

Makten favoriserade alltså den förmögne köpmannen, men allmänna opinionen, åtminstone flertalet judar i Aydhab och i synnerhet köpmän från västra Nordafrika, var enig med Safi. Flera judar gick samman och satte upp ett utförligt dokument, i vilket de redogjorde för incidenten. Avsikten var att dokumentet skulle sändas till en judisk domstol i Kairo, på det att Ibn Jamahirs vedervärdiga handlingar skulle bli allmän kännedom och skurken skulle få sitt rättmätiga straff, eller åtminstone tvingas skämmas offentligt. Dokumentet har bevarats. Det faktum att det inte är undertecknat tyder på att det aldrig visades upp inför rätta och därför måste ha fått avsedd verkan redan i ett tidigt skede. Ibn Jamahir tog uppenbarligen sitt förnuft till fånga och kompenserade Safi för misshandeln, fängelsevistelsen och bötessumman.