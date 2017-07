Avskedad Foto: Pablo Martinez Monsivais

I helgen skrev Fareed Zakaria i sin Washington Post-krönika:

In 2008, I wrote a book about the emerging “Post-American World,” which, I noted at the start, was not about the decline of America but rather the rise of the rest. Amid the parochialism, ineptitude and sheer disarray of the Trump presidency, the post-American world is coming to fruition much faster than I ever expected.

Zakarias bok ”Post-American World” väckte stor uppmärksamhet eftersom den pekade på hur ”resten av världen” skulle spela en efterhand allt större geopolitisk roll. Men vad Zakaria inte hade förväntat sig var att denna ”post-American World skulle börja ta skepnad så snabbt som den nu gör tack vare den förvirring, den totala inkompetens som nu kännetecknar president Trump.

Jag tror just nu det finns en tanke som skrämmer många människor inom och utom USA: vad skulle hända om den amerikanske presidenten möte ett internationellt problem som han själv inte åstadkommit? En genuin kris, alltså.

Den totala förvirringen som råder gör att ingen vet svaret.

För en stund sedan avskedade Trump sin nye informationschef Anthony Scaramucci som fick sitta i tio dagar på en post som han så uppenbart inte hade kompetens att fylla.

Enligt CNN så var det Vita husets nya stabschef general John Kelly som bad Trump avskeda Scaramucci. Det må vara sant eller inte - det spelar i sammanhanget egentligen ingen roll.

Vad denna incident säger är något djupt allvarligt: USAs president saknar helt förståelse för vad hans roll som USAs statschef och överbefälhavare kräver.

Han tillsätter och avskedar personer utan att egentligen ha en klarare bild av vad som krävs av dem än när han som programledare för såpan The Apprentice avskedade medverkande som av någon anledning irriterade honom.

Hur länge sitter John Kelly kvar? Samma fråga kan ställas om alla andra i USAs regering.

Såhär stod det i Vita hus-pressmeddelandet om tillsättandet av Scaramucci:

President Trump said, “Anthony is a person I have great respect for, and he will be an important addition to this Administration. He has been a great supporter and will now help implement key aspects of our agenda while leading the communications team. We have accomplished so much, and we are being given credit for so little. The good news is the people get it, even if the media doesn’t.”