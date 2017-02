Muslimer oroar högern Foto: Hasse Holmberg

Vad skiljer ”höger” och ”vänster” i USA?

Bloomberg View-kolumnisten Virginia Postrel skrev nyligen om att USA är uppdelad mellan ”höger” och ”vänster” på ett enligt hennes mening grundläggande sätt:

Red America worries about deliberate human action. Blue America dreads unintended, usually inanimate, threats. Red America focuses mostly on the body politic. Blue America emphasizes the body. In the pre-Trump era, that meant conservatives talked about crime, foreign enemies, and moral decay while liberals emphasized environmental poisons, illness, unwanted pregnancies, and material deprivation.

(Det röda dvs konservativa USA oroar sig medvetet mänskligt handlande. Det blåa ”liberala” USA fruktar oavsiktliga, vanligtvis livlösa, hot. Det röda USA fokuserar främst på det som händer i samhället.. Det blåa Amerika betonar kroppen. Före Trump innebar det att de konservativa talade om brott, utländska fiender och moraliskt förfall medan liberaler betonade miljögifter, sjukdomar, oönskade graviditeter och materiell fattigdom.)

Att Donald Trump driver sin kampanj mot muslimska människor överensstämmer med detta, likaså att han inte anser klimathot vara en viktig fråga vilket däremot hans politiska motståndare gör.

I Los Angeles Times idag finns en annan analys av samma klyfta mellan dessa båda Amerika.

When lies suggested dangerous or apocalyptic outcomes, more conservative participants were more likely to believe them than when the lie suggested a possible benefit.Participants whose views fell further left could be plenty credulous. But they were no more likely to buy a scary falsehood than they were to buy one with a positive outcome.In short, conservatives are more likely to drop their guard against lies when they perceive the possible consequences as being dark. Liberals, less so.

(När lögner förutser farliga eller apokalyptiska konsekvenser var de mer konservativa deltagarna mer benägna att tro på dem än när lögnen föreslog en möjlig positiv effekt. Deltagare med vänsteråsikter kan vara mycket godtrogna. Men de var inte mer benägna att köpa en skrämmande osanning än de skulle köpa en med ett positivt resultat. Kort sagt, konservativa är mer benägna att släppa sin vakt mot lögner när de uppfattar de eventuella konsekvenser som är mörka. Liberaler i mindre utsträckning.)

Om det finns några likheter mellan svensk höger och vänster i detta avseende överlåter jag åt mina kloka läsare att fundera över.