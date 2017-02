Ungdomar med täckta ansikten under polisstrejken i staden Vitoria i delstaten Espírito Santo i Brasilien. Foto: Diego Herculano / TT / NTB Scanpix

Det har varit upplopp i Rinkeby. Igen. Bilar har brunnit, människor misshandlats och butiker förstörts. Igen. Vad är lösningen?

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

”Det behövs inte fler poliser i förorten, det signalerar att de rustar för krig”, skrev en debattör i höstas (Metro 21/10–16). ”Fler poliser löser inte alla problem”, skrev Annika Hirvonen Falk (MP) i vintras (SvD 22/12–16). I Aftonbladet raljerade Oisín Cantwell över att så gott som alla politiska partier i dag vill se fler poliser (Aftonbladet 27/9–16). Andra menar att upplopp orsakas av poliserna själva. De provocerar genom sin närvaro. Eller som professorn Irene Molina uttryckte det under Husbykravallerna: ”Polisens användning av våld legitimeras och normaliseras med hjälp av retoriken ’det behövs fler poliser i områdena’” (SVT Opinion 24/5–13).

Okej. Om fler poliser inte är lösningen. Och om poliser provocerar fram brott med sin närvaro. Då kanske vi borde testa att ha färre poliser i stället? Vad händer egentligen när poliser strejkar?

Annons X

Just nu pågår en polisstrejk i den brasilianska delstaten Espírito Santo med en befolkning på nästan fyra miljoner. Militärpolisen påbörjade strejken den 4 februari och den civila polisen följde efter den 6:e. Orsaken är usla arbetsförhållanden och låga löner. Vad har resultatet hittills blivit? 184 personer hade dödats fram till den 13 februari. I den här takten blir antalet mord 6 108 under 2017, vilket skulle innebära mer än en tredubbling jämfört med 2016. Bussarna körde ett kort tag, tills bussfackets ledare blev ihjälskjuten. Butiker har plundrats, skolor har stängts. Flera hundra bilar har stulits. Antalet brott har ökat tiofalt jämfört med delstatens snitt. I dag patrullerar flera tusen soldater ur armén och pansarvagnar åker på gatorna.

Men detta är Brasilien. Kanske inte ett land fullt jämförbart med Sverige. Ett land mer likt Sverige, är fredliga Kanada. I Montreal strejkade polisen 1969.

Den 17 oktober klockan åtta på morgonen började polisstrejken. Tre timmar senare rånades den första banken. En timme efter det tvingades butikerna i centrum stänga på grund av plundring. Några taxichaufförer brände ned ett garage där ett limousinföretag var baserat. En prickskytt sköt ihjäl en polis. Upplopp spred sig in på hotell och restauranger i staden. En läkare slog ihjäl en inbrottstjuv som trängt sig in i hans hem. Efter bara en dags strejkande hade sex banker rånats, hundra butiker plundrats, tolv bränder anlagts och tonvis av butiksfönster krossats. Till slut fick armén kallas in. Detta i en lugn stad som Montreal.

Åter till Rinkeby. Polisen grep en misstänkt klockan åtta på kvällen. Det provocerade de kriminella i området. Situationen eskalerade så pass allvarligt att verkanseld gavs. Polisen tvingades retirera. Sedan tog det nästan tre timmar för polisen att kraftsamla tillräckligt för att åter kunna gå in i området. Men motståndet var så stort att de tvingades kalla in ännu mer förstärkning, för att gripa en enda misstänkt. Polisen har inga resurser att gripa de som kastar sten och attackerar dem, vilket de kriminella vet. Jag frågar en polis som arbetat länge på Järvafältet varför: ”Kaos. Underläge. Ingen chans att gripa utan bara freda sig från att bli knockad av sten.”

Jag frågar vad en polisstrejk skulle få för konsekvenser för Rinkeby: ”Det skulle kanske bli färre upplopp, men de kriminella skulle nog ta över helt. Länsa butiker. Vapen och knark skulle flöda.” En annan polis som arbetar på Järvafältet säger: ”Om det liknade en krigszon i går så kan du tänka dig.”

Den laglydiga majoriteten som bor i Rinkeby har nog inga svårigheter att tänka sig in i en sådan situation. Frågan är, kan de ansvariga politikerna det?