Vad ska du tala om i ditt ”Sommar”?

Negra Efendić. Foto: Tomas Oneborg

Negra Efendić, 36 år, journalist på SvD som fick Stora journalistpriset 2016 som Årets berättare. Debuterar som sommarvärd den 26 juni.

Hur känns det?

– Det känns väldigt stort. Jag har lyssnat på det här programmet i många år, imponerats och blivit berörd av människors berättelser. Det når också ut till så många, det är ett folkligt program.

Din kritikerrosade bok ”Jag var precis som du” handlar om din långa resa som flykting från Bosnien till Sverige. Kommer den berättelsen att finnas med här?

– En del av det kommer med, det är så mycket jag vill berätta, även om journalistrollen och om vardagsrasismen. Men också vägen mot att bli en riktig Svensson, fast jag aldrig blir det fullt ut. Sommar i P1 är väl så nära det man kan komma.

Vad blir det för musik?

– Kent är självklart, de har varit en så stor del av min uppväxt och har betytt så mycket för mig.

Jacob Mühlrad.s Foto: Fredrik Sandberg/TT /

Jacob Mühlrad, 26 år, kompositör. Debuterar som sommarvärd den 4 augusti.

Ditt körverk ”Kaddish” uruppförs den 14 oktober i Berwaldhallen. Berätta mer om det.

– Det är mycket känslor bakom det. Kaddish är bönen för de avlidna. Min morfar överlevde Förintelsen mot alla odds. Han satt i både Auschwitz och Bergen-Belsen och överlevde dödsmarscherna. Nobelpristagaren Elie Wiesel satt i samma koncentrationsläger – verket började med ett citat från Elie Wiesel: ”For the dead and the living, we must bear witness.” Det ekar som ett mantra unisont i kören och det är kärnbudskapet i mitt verk – att bära vittnesmål och vad det innebär.

Handlar ditt program om det?

– Ja, om alltifrån att jag har i unga år definierats av mina misslyckanden som blev en del av min identitet – och kontrasten att höjas av sina framgångar. Det handlar också om hur musiken överlappade min religiositet. När jag var ung ville jag bli rabbin, men sedan när jag hittade musiken så förstod jag att den i sig är mer magisk än magi. Förtunningar eller förtätningar i luften som vibrerar mot vår trumhinna som utlöser en biokemisk reaktion som får oss att känna oss glada eller ledsna - det ä för mig magi.

Kommer du att spela din egen musik?

– Ja, i och med att konstmusik är relativt snävt men jag har privilegiet att kunna nå ut så vill jag presentera hur det kan låta. Men också hiphop, jag tycker om det repetitiva i musiken och var ju med och skrev Silvana Imams skiva ”Naturkraft”.

Bahar Pars. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bahar Pars, 28 år, skådespelare och filmregissör debuterar som sommarvärd den 31 juli.

Bahar Pars slog igenom för en bred allmänhet via filmen ”En man vid namn Ove” som ju kom att Oscarsnomineras. Hon har en gedigen scenkarriär bakom sig, som skådespelare och filmregissör som skapat flera framgångsrika och prisbelönta kortfilmer.

– Det är en fantastisk ära att få sommarprata, det är ju en så underbart, typisk svensk tradition: att blanda kända och okända människor från hela landet och olika grupper som får tala om sina liv och erfarenheter – säger hon.

– Jag tänker berätta om mina upplevelser kring Oscarsutdelningen, och turerna kring inreseförbudet - jag är ju av iransk börd - men också hur det är att bli förväxlad med Zlatans syster och hoppa mellan film och teaterbranscherna.

– Jag pratar nog också en aning om Bergman inför jubileumsåret 2018 – jag ska vara del av en scenuppsättning av ”Persona”. Först och främst tänker jag ändå tala om mina egna erfarenheter som kvinna inom konstnärliga yrken.

William Spetz. Foto: Fredrik Sandberg/TT

William Spetz, 21, youtuber, komiker och skådespelare debuterar som sommarvärd den 11 juli.

William Spetz är yngst av sommarpratarna 2017. Under presentationen kliver in med Dagny Carlsson, 105, under armen. Symboliskt nog, för William Spetz tänker fortsätta prata om sin mormor om vilken han ju just skrivit, och framfört en hel scenmonolog. En varm och personlig uppsättning som handlar om villkorslös kärlek, bland annat.

– Jag är inte klar med mormor, eller med den process som sattes igång när jag skrev om hennes liv, och hur vår relation kom att forma mig. Det är saker jag aldrig fick plats att berätta. Jag vill tala om kärlek, inte bara till en mormor utan hur den skapar oss. Jag vill berätta om OSS för att kunna berätta om MIG. Kanhända dyker någon av mina youtube-karaktärer upp och jag kommer jag nog dessutom att spela min mamma...

– Jag vill gå på djupet. Utöka det allvarliga och komiska – avslutar William Spetz som till hösten åter ska stå på scenen när ”Den tatuerade änkan” får premiär på Scalateatern.