Vad menas med uttrycket jingoism?

”Meeting of jingoes in Guildhall, London”. Teckning från slutet av 1800-talet visar hurrande jingoister i London. Foto: Alamy/IBL

Jingoism kommer av Jingo, en omskrivning för Jesus som dök upp i en brittisk sång från 1878, då Storbritannien skickade trupper till Osmanska riket för att kunna ingripa i den pågående rysk-turkiska krisen. Ryssarna hade, menade britterna, alltför stora framgångar i kriget mot turkarna, vilket hotade maktbalansen. Sången, som var avsedd att stärka nationens stridsberedskap, hade följande refräng:

We don’t want to fight / But, by Jingo, if we do, / We’ve got the ships, / We’ve got the men, / We’ve got the money, too. / We’ve fought the Bear before, / and while we’re Britons true / The Russians shall not have Constantinople

Vi vill inte strida / Men, vid Jingo, om vi måste, / Så har vi skeppen, / Så har vi männen, / Så har vi pengarna också. / Vi har kämpat mot Björnen förut / och eftersom vi är sanna britter / skall ryssarna inte få Konstantinopel.

Jingo-sången blev populär i pubar och på nöjesscener, och det dröjde inte länge förrän den införlivades med den politiska vokabulären. Termen jingoism kom att syfta på den nationalistiska, för att inte säga chauvinistiska, krigaranda som sången genomsyrades av. Att vara jingoist var detsamma som att hätskt hävda den egna nationens överlägsenhet och att vara beredd att föra en aggressiv utrikespolitik för att sätta andra nationer på plats. Redan i ett brev den 13 mars 1878 användes begreppet av George Holyoake, och något decennium senare hade det blivit vanligt även i USA.