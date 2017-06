På musikfestivaler, bussar, i badhus och andra offentliga miljöer har många – särskilt kvinnor – märkt av en förändring. Inte bara den upplevda otryggheten bland kvinnor har ökat, utan även antalet anmälda sexualbrott. I synnerhet är det unga kvinnor, 16–24 år, som drabbats. Det började förvisso inte 2016, men det var då en ny normalbild växte fram i Sverige. Vad ligger bakom?

Året före kom över 35 000 ensamkommande – de flesta män från länder som Afghanistan, Eritrea och Somalia. Och det är ingen vild gissning att tiotusentals unga män från kulturer med en helt annan kvinnosyn än den som generellt råder här, kan få konsekvenser för kvinnor. I varenda kartläggning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort av vilka som begår sexualbrott är män med utländsk bakgrund kraftigt överrepresenterade.

– De pratade inte svenska. Så mycket kan vi konstatera.

Det sade Monica Oldin som är chef för relationsbrott vid polisen i Kalmar. Hon ledde utredningarna efter de sexuella övergreppen på Larmtorget nyårsnatten 2016 då gäng av utländska killar och män omringade och trakasserade flickor och kvinnor sexuellt. (Barometern 31/12 –16). 32 kvinnor anmälde att de hade utsatts för sexuella övergrepp den enda natten på torget.

Många unga tjejer i östra Småland känner sig otrygga, vilket fick Studio Ett att besöka området (SR 7/6). Det var när stora flyktingförläggningar öppnade i småsamhällena runt Kalmar, Oskarshamn och Västervik som gatubilden förändrades.

I inslaget pratar reportern med Alexandra som går i åttan och tar bussen till och från skolan i Oskarshamn.

– I kön stod en av de nyanlända, precis bakom oss. Han satte händerna på höfterna och typ rörde upp och ned, eller hur man ska säga. Sedan ställde han sig jättenära och knuffade bakifrån och så där. Dagen efter var det typ samma sak igen. Och det blev jätteobehagligt. Vi blev så rädda så vi gick av bussen och sprang hem.

Enligt chefen på Kalmar länsbuss så var det flera som under den här perioden vittnade om liknande händelser.

I östra Småland har kvinnors otrygghet fördubblats på fyra år. Särskilt tydlig är ökningen för 2016. När reportern pratar med unga kvinnor i Oskarshamn ger de samma bild. På kort tid kom det många unga män och det skapade en otrygghet, säger 17-åringarna Emma och Natalie i reportaget. Mycket av otryggheten hänger ihop med nyanlända som beter sig illa, säger de. Särskilt vid busshållplatsen. Inget sexuellt ofredande de har varit med om har lett till att de velat polisanmäla, vilket antyder att det finns ett mörkertal.

– Jag fick en liten klump i magen varje gång jag skulle dit. Man försöker typ gömma sig lite. Man känner att man hellre går under jorden, säger Emma.

Vid ett tillfälle omringades hon av nyanlända på bussen och fick ringa sin pappa som kom och hämtade henne direkt när bussen stannade.

Mönstret går igen i många delar av Sverige. Musikfestivalen We are Sthlm blev uppmärksammad för de omfattande sexuella övergrepp som begicks där 2014 och 2015, som medierna först underlät att rapportera om. I polisens internrapport om festivalen konstaterar de att de som ligger bakom de sexuella trakasserierna var ”s.k. ensamkommande flyktingungdomar, företrädesvis från Afghanistan”. Samtliga av de kända tafsande gärningsmännen i Kungsträdgården hade utländsk bakgrund.

Samma sak skedde på musikfestivalen Putte i parken i Karlstad under 2016. Enligt polisen handlade det genomgående om gäng med sju till åtta ensamkommande som omringade tjejer. En 12-årig flicka var en av dem som drabbades. (VF 2/7 –16).

På badhus runtom i Sverige har unga tjejer och flickor utsatts för sexuella trakasserier. I 80 procent av anmälningarna från badhus var gärningsmännen av uppgiven eller fastställd utländsk härkomst, skriver Polisen i sin lägesbild över sexuella ofredanden i landet (16/5 –16). De flesta saknade svenskt personnummer, och i anmälningarna framgick det att de var asylsökande. Polisen skriver vidare att: ”De misstänkta i brott som utförts av en större grupp gärningsmän, på offentlig plats, var främst personer med utländskt medborgarskap.”

Vad händer när stora grupper av unga män från kulturer där ”sedesamma” kvinnor ska hålla sig i hemmet, kommer till världens mest jämställda land? Syns effekterna i statistiken om kvinnors ökande otrygghet? I ökningen av anmälningar om sexuella brott? Vi vet inte säkert – även om det finns starka indikationer på det – men regeringen borde ta sitt ansvar och ge BRÅ i uppgift att undersöka det.

I östra Småland känner sig kvinnor mer otrygga än riksgenomsnittet. Men det finns det som tyder på att det har blivit lite bättre. Det beror delvis på att många av flyktingförläggningarna har stängt, och de som bodde där har flyttat. Men också på grund av att polisen har åkt runt och pratat om svenska attityder och jämställdhet på både HVB–hem och förläggningar. Detta verkar ha gett resultat. Kanske kan detta delvis utbildas bort. Men då måste man veta bättre hur målgruppen ser ut. För över ett år sedan lovade jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) att nyanlända skulle utbildas i jämställdhet. Menade hon allvar med det?

Som pappan till Alexandra som blev ofredad i Oskarshamn säger i Studio Ett:

– Det ska inte behöva vara så. På en buss i Sverige. Det är något som är fel.

