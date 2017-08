Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

“Om 30 år kan Moderaterna antingen vara ett 25-procentsparti eller ett parti som de konservativa i Danmark och ligga på 5-6 procent”. Det säger MUF:s ordförande Benjamin Dousa i en längre intervju (svd.se/ledare).

Oron för det senare verkar tillta. Stöket kring Anders Borgs utsvävningar vittnar om en kultur där man sneglar på varandra mer än på vägen framåt.

I kristider blir partierna fackförbund åt de egna. Som i leken hela havet stormar, försöker man säkra sin stol. Moderaterna är inte ensamma om den utvecklingen, i KD är situationen likadan. Om dagens opinionsmätningar står sig kommer M att tappa var femte riksdagsplats, från 84 till 67 stolar. För Stockholm är situationen ännu värre. 10 av 22 mandat kan ryka, om Stockholmsmoderaternas interna mätning är korrekt. Det är den krutdurk som Anna Kinberg Batra har under sitt däck.

Krutdurk var den plats under vattenlinjen där man förvarade ammunitionen på ett fartyg. Tanken var att snabbt kunna ta in vatten om krutet skulle antändas.

Partiledningen behöver få in opinionsundersökningar som pekar åt rätt håll för att få samma avkylande effekt.

Exemplet Danmark är för övrigt intressant. I dag är M:s systerparti Venstre, men en gång var det De Konservative. I boken “Det konservative kollaps – et partis storhed og fald” beskrivs hur ett av Danmarks äldsta partier kunde gå från att vara det största borgerliga partiet till att få 3,4 procent i senaste riksdagsvalet.

En förklaring är att Poul Schlüter, partiets framgångsrika ledare under många år (som politiskt sett “gjorde en Reinfeldt” 20 år innan honom) inte tog tillvara yngre talanger.

En annan är att partiet efter honom splittrades i en konservativ och en socialliberal del. Man enades tillslut om en kompromisskandidat, den färglösa polisen Bendt Bendtsen. Sedan han avgick 2008 har partiledare avlöst varandra. Den ena har gått åt höger, den andra åt vänster. Men aldrig har kurvan brutits.

I dag är partiet den danska mitten-högerregeringens minsta koalitionsparti.

Hur kan Moderaterna undvika samma utveckling? “Föreningen av framtidsoptimism och realism”, säger Dousa.

“Man kanske har lutat för hårt på ena benet.” ▪