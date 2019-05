Joseph Conrads roman ”Lord Jim” från år 1900 filmatiserades 1965. Peter O’Toole i huvudrollen var perfekt som den skuldtyngda lord Jim, men det jag framför allt fastnade för var den märkligt ambivalenta intrigen, med en hjälte som inte alls var någon hjälte. Det är sent 1800-tal. Jim är anställd som sjöofficer på det brittiska fartyget Patna som ska föra 800 muslimska pilgrimer från Ostindien till Röda havet. Efter några dagar till sjöss börjar skeppet ta in vatten och kaptenen tror att det snart ska gå under. Han sätter sig i säkerhet tillsammans med besättningsmännen och lämnar passagerarna åt deras öde. I ett kritiskt ögonblick hoppar även Jim i räddningsbåten. Men Patna sjunker inte. Fartyget når fram till destinationen. Kaptenen, besättningen och Jim ställs inför rätta, de döms, förlorar jobb och ära. Jim jagas av skuldkänslor. Han flyr längre och längre bort från Patnas skugga. Till slut finner han ro i Patusan, en fiktiv by någonstans i Indonesien. I slutet sonar lord Jim, som han nu kallas, sitt brott. Han dör i ett försök att försvara Patusans invånare mot vita gangstrar som tänker erövra byn.

Historien bygger på en verklig händelse med den brittiska ångaren Jeddah som år 1880 lämnades av sin kapten och besättning på vägen från Singapore till Jeddah med 992 resenärer, mest muslimska pilgrimer, ombord. Kaptenen anmälde skeppet förlorat. Men dagen efter dök Jeddah upp i hamnen Aden, med alla passagerare oskadda.