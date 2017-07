President i en tid med god ekonomi Foto: Arne Dedert

Vad beror den populistiska vågen egentligen på?

En tes som framförs kollar den till triangulering, The Third Way etc dvs hur framgångsrika politiker som Bill Clinton och Tony Blair strävade mot mitten och sökte en politik som kunde få ett brett väljarstöd.

I synnerhet Clintons tid som president 1993 – 2001 och Tony Blairs första mandatperioder (han var brittisk premiärminister 1997–2007) präglades av god ekonomi.

Handlar den populistiska vågen om att väljarna kände att de förlorat demokratisk kontroll över sina liv och sina ekonomiska villkor? Det är ett argument som använts i diskussionen om Trump, Sanders och Brexit.

Jonathan H. Adler skriver i Washington Post om en annan, tänkvärd förklaring som han hittat i en artikel som Jacob Levy skrivit.

Levy menar att missnöjesförklaringen är psykologiskt korrekt men att den riktiga förklaringen är att välståndsperioden inte berodde på god demokratisk kontroll.

Detta är ett tankespår väl värt diskuteras.

Things look rather different when expectations are suddenly, sharply disappointed, as in the 2008 financial crisis and its aftermath. It’s all too easy for opportunistic politicians in such moments to tell the story: the reason why things went so badly is that control was taken away from you — whether by faceless international bureaucrats, greedy financiers, or alien others, whether they have immigrated or are still in their countries of origin, producing and competing against you.

( Min översättning) Sakerna ser ganska annorlunda ut när förväntningarna plötsligt är kraftigt negativa, som i finanskrisen 2008 och dess efterdyning. Det är alltför lätt för opportunistiska politiker att i sådana ögonblick berätta historien: anledningen till att sakerna gick så illa är att kontrollen togs bort från dig - oavsett om det är ansiktslösa internationella byråkrater, giriga finansmän eller utlänningar, oavsett om de har invandrat eller är fortfarande verkar i sina ursprungsländer, producerar och tävlar mot dig.

Genom att hålla fast vid föreställningar om att en sådan demokratisk kontroll ska eller kan återställas kommer frustrationen bara att öka. Världens ekonomi är inte och kommer inte att vara under demokratisk, politisk kontroll. Att blanda ihop kontroll med tillfredsställelse över sakerna tillstånd är ett misstag.

We need to think of politics itself as a result of human action but not human design and decision, which even those who understand spontaneous and emergent orders in economics and society have been reluctant to do. It’s difficult to come to terms with. But however we are to manage the difficult psychological task of navigating currents that we didn’t decide into being, the first step will be understanding and admitting that we didn’t decide them.

(Min översättning) Vi måste tänka på själva politiken som en följd av mänsklig handling men inte av mänsklig design och beslut, vilket även de som förstår spontana och framväxande ordning i ekonomi och samhälle har varit ovilliga att göra. Det är svårt att acceptera detta. Men ska vi hantera den svåra psykologiska uppgiften att navigera förändringar som vi inte fattat beslut om, är det första steget att förstå och erkänna att vi inte fattat dessa beslut.