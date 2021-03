Att lyssna till tystnaden, är det ett minne blott? Kanske för tumlaren som hör allt under vattnet. När bullret ökar hittar inte djuren varandra. Men livet återvänder snabbt när volymen sänks.

Utanför köksfönstret pågår ett bygge. Ljudet skär dagligen genom hemmakontorets tunna gamla väggar. Borde inte öronen med tiden acceptera ljudbilden, sålla? Istället rispar sågskriken varje samtal och maskinljuden gör att tankarna imploderar långt innan de kan omsättas i handling. Stressnivån rusar.

Buller är ett otyg. Oljud påverkar sakta men säkert levande varelsers varande och gör nu att min egen volym löper amok.

Fåglar reagerar på ett liknande sätt, de väljer en högre tonhöjd och tar i för att överrösta ovälkomna ljud. Men deras sång har också ett annat syfte, särskilt när våren nalkas, och det är att attrahera en partner. Men buller förvirrar dem och riskerar att fåglar får sjunga ensamma på en gren utan någon som lyssnar.

The Guardian skriver om en särskild australiensisk sångfågelsart som redan förlorat så många vuxna hanar att de unga inte har någon som kan visa dem kärlekens mystiska melodi.

”De stackars fåglarna får inte chansen att lära sig vad de ska sjunga", säger Dr Ross Crates, forskare och ekolog vid Australian National University.

En nyligen publicerad studie i tidskriften Science visar att också ljudlandskapet under havsytan har förändrats. Förutom buller från fartyg, fiskebåtar och vindkraftverk förekommer allt oftare en typ av ”seismiska pistolskott” som används används under prospektering av olja och gas, men också för att avgöra vad som finns under havsbotten. Dessa plötsliga ljud har mycket hög energi och kan till och med skada djur fysiskt.

I vatten sprids ljud bra och fartygsbuller, som står för den största delen av det mänskligt genererade undervattensbullret, färdas långt. Forskare rapporterar att det på vissa platser i Östersjön är svårt att ens kunna uppmäta de naturliga bakgrundsljuden. Och detta får konsekvenser.

Torsken måste simma närmare sina artfränder för att kunna höra och beståndet av tumlare som har bra hörsel och kommunicerar med klickljud, är nere på oroväckande låga nivåer. I en studie beskrivs hur en höghastighetsfärja passerade sju kilometer bort, varpå tumlaren tystnade och slutade söka efter föda.

Forskare på FOI och menar att vi inte vet hur stressade vilda djur blir i bullriga miljöer. Men att frågan har uppmärksammats sedan 2010, då EU började att ställa krav på medlemsländerna att undersöka sitt eget havsbuller.

I Kanada har man försökt påverka de kommersiella bullrarna, och där låter man nu mindre högljudda fartyg betala en lägre hamnavgift. Det visar sig då att lägre och färre störande ljud snabbt får god effekt. Och genom historien har man sett att om man bara låter naturen vara så reparerar den sig själv i hög grad . ”Life finds a way”, som det sägs i Jurassic Park.

Efter 11:e september var aktiviteten generellt mindre och snabbt ökade förekomsten av både valar och hajar. Liknande resultat har pandemin gett, rapporterar Science.

FOI:s Mathias Andersson ger några praktiska tips till fritidsbåtsägare i podcasten Rapporterat. Bland annat skapar lägre hastigheter mindre buller. Och eftersom djur inte gillar överraskningar, så är det klokt att inte svänga för mycket och att vara försiktig med gasen. Använd heller inte ekolod om det inte behövs och undvik att köra i särskilt känsliga miljöer, som grunda sjögräsängar.

Tänk att också fåglar, fiskar, grodor och fladdermöss blir stressade och på många sätt reagerar som vi människor på oljud.

Men med den absoluta skillnaden att de varken kan stänga köksfönstret eller hålla för öronen när bullret blir outhärdligt.