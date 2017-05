Vad hände under slavupproret vid Stono river?

Charleston 1739. Foto: REX

Händelsen ägde rum år 1739. Afrikanska slavar i South Carolina reste sig mot sina herrar och gjorde ett ambitiöst försök att ta sig söderut, till friheten i Florida, där spanjorerna hade inrättat en befäst fristad för flyktingar från de brittiska kolonierna i nuvarande östra USA.

När engelsmännen koloniserade South Carolina på 1600-talet hade de ursprungligen för avsikt att använda kolonin till att föda upp boskap för export till Västindien, men under 1700-talet övergick flertalet förmögna kolonister till att odla ris. Detta resulterade i ett stort behov av slavimport. Risodlingen var till råga på allt mer krävande för slavarna än arbetet på tobaksplantagerna i Virginia, den största slavimportören i Brittiska Nordamerika. Det hårda arbetet på risfälten medförde stor omsättning på arbetskraft. Nya ofria måste ständigt slussas in för att ersätta de som dog. Sullivan Island, den lilla ö utanför Charleston där slavarna satt i tio dagars karantän innan de fördes iland, kom att spela samma roll för en stor del av USA:s afro-amerikanska befolkning som Ellis Island utanför New York på 1800-talet kom att få för dess vita. I mitten av 1700-talet utgjorde slavarna över 60 procent av befolkningen i South Carolina.

Söndagen den 9 september 1739, bara några dagar efter att nyheten spritts att krig brutit ut mellan Storbritannien och Spanien, gjorde omkring tjugo afrikanska slavar från nuvarande Angola uppror i South Carolina. Medan det ännu var natt samlade upprorsledaren, en man som kallades Jemmy, ihop de medsammansvurna vid Stono River utanför Charleston. De tågade över Stono Bridge, bröt sig in i Hutchensons affär och rövade med sig gevär och ammunition. Föreståndarna, Robert Bathurst och Mr Gibbs, dödades och halshöggs. Deras huvuden placerades demonstrativt på trappan till affären. Nästa offer var familjen Godfrey, vars hus plundrades och brändes. Familjen massakrerades. De upproriska vände därefter mot söder och slog in på huvudvägen mot Florida. Före gryningen var de framme vid Wallaces krog, vars ägare skonades eftersom han var en erkänt hygglig karl som var snäll mot sina slavar. Grannfamiljen Lemy mötte dock samma öde som familjen Godfrey. Under de morgontimmar som följde kastade sig revoltörerna över flera byggnader längs med vägen. Fler än tjugo människor dödades och åtskilliga hus blev lågornas rov. I ett fall klarade sig husägaren, Thomas Rose, eftersom hans egna slavar försvarade honom mot angriparna.

Annons X

Vissa slavar tvingades ansluta sig till rebellerna, men många andra mötte upp frivilligt. Jemmys lilla armé växte till mellan femtio och hundra man. Till dånet av två krigstrummor, med rop om ”Frihet!” och med rest standar tågade afrikanerna söderut. Vid elvatiden mötte de en hög ämbetsman vid namn Bull, som av en slump befann sig på hemresa från Granville County till Charleston tillsammans med fyra andra män. Bull lyckades fly eftersom han var hästburen, varefter han spred nyheten om revolten till alla inom hörhåll.

Mitt på eftermiddagen slog de upproriska läger på ett öppet fält inte långt från Edisto River och började trumma, sjunga och dansa, antagligen en centralafrikansk krigsdans. Nu hade emellertid de vita hunnit samla ihop ett lokalt uppbåd som anföll vid fyratiden. En kort men intensiv strid följde. De vita segrade. Alla slavar som kunde bevisa att de mot sin vilja tvingats följa med Jemmy skonades. Resten sköts ihjäl. Ett trettiotal, kanske ännu fler, lyckades fly och gjorde länge landsbygden osäker. Påföljande lördag ägde ännu en drabbning rum, och återigen segrade milisen.

Först efter en månads slavjakt lade sig ett visst lugn över South Carolina. För att vara på den säkra sidan lämnade många familjer vid Stono River sina hus och flyttade till orter som de bedömde som mindre riskfyllda. En av de ledande upprorsmännen lyckades hålla sig undan i hela tre år, innan han greps i ett träsk av två förrymda slavar som hoppades på en lösesumma.