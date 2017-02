USAs rostbälte 1980 Foto: Madeline Drexler

Boken Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis av J.D. Vance har blivit en bestseller i USA och används ofta i diskussionen om det ”glömda” USA som i delstater som Wisconsin, Michigan och Pennsylvania säkrade Donald Trumps valseger i elektorsvalet.

Ledare

Den är mycket läsvärd.

En annan bok i samma genre är Glass House: The 1% Economy And The Shattering Of An American Town av Brian Alexander.

Annons X

Den handlar om hans hemstad: Lancaster, Ohio som en gång var en framgångsrik industristad som nu förvandlats till just en sådan dekadent avkrok som J D Vance skriver om.

Industrijobben försvann, arbetarnas och deras barn finns kvar men nu som arbetslösa, bidragsberoende och ofta drogmissbrukare.

Hur blev det så? Alexanders bok är en kampskrift mot det moderna USA. Mot Wall Street, mot riskkapitalister och advokatfirmor som vet hur man ska lura hedervärda lokalpolitiker och industriarbetare.

Den är inte lika välskriven som Vances bok och hade behövt en rejäl redaktörsinsats. Men man får en oerhört detaljerad redovisning av stadens och dess stora industris nedgång och fall.

Kapitalister som Carl Icahn och Cerberus Capital är bokens stora skurkar.

Ett långt avsnitt ägnas en artikel i konservativa National Review (mars 2016) av Keith D. Williamson som pläderar för den klassiska amerikanska lösningen för orter som har framtiden bakom sig: flytta vidare i detta enorma land.

The truth about these dysfunctional, downscale communities is that they deserve to die.

Det finns möjligheter på annat håll.

Alexander brottas med den utmaningen efter att ha citerat Williamson fylligt. Här blir hemortsnostalgin mycket markant. Lancaster, Ohio är så vacker, den staden får inte dö.

På sådana drömmar baserades en del av Donald Trumps framgång och en central politisk fråga i dagens USA är på vilket sätt han kan uppfylla dessa drömmar.

Drogmissbruket i USA har tagit enorma proportioner under de senaste åren. Det kombineras ofta med arbetslöshetsbidrag och andra bidrag. Den nerdrogade vita arbetslöse mannen är en viktigt del av USAs problem idag.

Det talas nu om ”full sysselsättning” i USA. Det tycks både vara statistiskt sant och i verkligheten falskt. Nicholas Eberstadt skriver om verkligheten bakom statistiken på ett skakande sätt i Commentary:

Even though the American economy still remains the world’s unrivaled engine of wealth generation, those outside the bubble may have less of a shot at the American Dream than has been the case for decades, maybe generations—possibly even since the Great Depression.

De utanför den amerikanska framgångsbubblan är längre från den amerikanska drömmen än några varit kanske sedan den stora 30-talsdepressionen.

Anne Case och Nobelpristagaren Angus Deaton skriver om ”Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century”.

Eleanor Krause och Isabel V Sawhill på Brookings skriver om arbetslöshetsstatistiken på ett sätt som kompletterar Eberstadt.

Det är en svart bild.

Det kan vara så att Lancaster, Ohio är en berättelse som har relevans inte bara för småstäder i det amerikanska rostbältet utan som har en mer övergripande relevans för berättelsen om dagens USA.

Nya företag, framgångsrika familjeföretagare är en viktig del av framtiden där liksom i Europa - men risken är att skräcken för en osäker framtid kommer att utlösa destruktiva handelskrig, fåfänga försök att återställa det förflutna.

Det är lätt att blunda för USAs problem - så som Hillary Clinton gjorde i valkampen förra året - men för oss som följer USA är det viktigt att söka se alla de amerikanska verkligheterna.