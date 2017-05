I naturreservatet Södra hällarna, några kilometer söder om Visby, kan man längs nästan varje stig se små skyltar med texten ”Vattenfall” på. Det hela är lite förvirrande, eftersom skyltarna verkar peka åt än det ena, än det andra hållet utan att man någonsin får syn på någon fors. Det lilla vattenfallet, som har blivit så omsorgsfullt skyltat, är nämligen en så tunn rännil att man bara när det just har regnat kan höra ljudet av vatten som slår mot stenarna.

Några mil bort ligger Tingstäde träsk, som fungerar som dricksvattentäkt för den norra delen av ön. Under vattenytan finns det som kallas för ”bulverket”, en sorts pålad fästning eller bosättning från medeltiden, som den som åker båt över träsket en klar dag kan se resterna av. Under sommaren 2016 fick bulverket rikstäckande uppmärksamhet när delar av det – med all sannolikhet för första gången sedan den tidiga medeltiden – stack upp över vattenytan igen.