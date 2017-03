Från Stadsteaterns föreställning Foto: Sören Vilks

Ikväll såg vi Henrik Ibsens ”Bankdirektör Borkman” på Stockholms stadsteater.

Det är en lysande pjäs med många bottnar.

I programmet skriver Göran Rosenberg om skamlösa bankdirektörer i allmänhet och i synnerhet om de finansiella aktörerna kring kraschen 2008.

Han skriver att i efterspelet 2008 fanns det ingen skam och ingen vanära så långt ögat kunde se.

”Personer som grovt berikat sig själva på att konstruera och sälja de mest genomskinliga och bedrägligt förpackade ’kreditinstrument’ hade varken gjort något att straffas för eller något att skämmas för”, skriver han.

Han avslutar med denna bredsida: ”Vad som i bankdirektör Borkmans tid är en sedelärande berättelse om skamlös girighet och makhunger, kan i vår tid bli en påminnelse om att inga seder längre tycks ha makt att skambelägga vare sig det ena eller det andra.”

Här finns en viktig del av marknadsekonomins pedagogiska utmaning. Även i näringslivet är det många som skulle instämma.

Banker och andra finansiella aktörer har lagt ner föga möda på att förklara sig.

Det är ett arbetet som fortsatt behöver göras bland annat för att man ska få en seriös diskussion om aktuella begrepp som ”vinst” eller ”vinstutdelning”.

Rosenbergs beskrivning är inte helt korrekt. Krisen i USA handlade i grunden inte bara om ogenomskinliga och bedrägligt förpackade instrument utan om många människors tro på att de skulle kunna göra stora, riskfria vinster.

Det är den girigheten som bankdirektörer måste förhålla sig till på ett seriöst sätt till.

I juli 2007 sa Citibanks dårvarande högste chef Chuck Prince i en mycket ofta citerad FT-intervju:

When the music stops, in terms of liquidity, things will be complicated. But as long as the music is playing, you’ve got to get up and dance. We’re still dancing.

Finansindustrins förhållande till den egna dansen är ett problem som kommer att bestå.

Prince fick sparken redan i novenber 2007 nästan ett år före Lehman Brothers.

Då hade dansen nästan avstannat.