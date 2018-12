Julen är egentligen den perfekta högtiden för spökhistorier. Mörkret tätnar och den där tystnaden som följer på ett snöfall tycks vänta på något, eller någon, som kommer närmare och närmare den lilla stugan. Tända ljus, förväntan och hemligheter, dofter från förr som låser upp barndomsminnen och förenar oss med släkte efter släkte som fallit in i samma rytm, och samma ritualer, som vi nu faller in i. I nordisk folktro kommer de döda också åter hem under julnatten, och man satte därför ut mat till dem för att visa att man inte glömt dem.