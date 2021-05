”Vad får Olles barn när mor går bort?”

Fråga: Min mor var gift med en man ”Olle” som inte var min far. Han hade två söner ”Per och Sune” med sig in i äktenskapet. Mor och Olle har ett inbördes testamente enligt vilket Olles söner, för det fall han avlider först, ska erhålla sina laglotter. När den efterlevande därefter avlider ska kvarlåtenskapen delas mellan Per och mors son, det vill säga mig.

Olle har nu avlidit och hans söner har fått sina laglotter.