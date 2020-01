Det är så lätt att känna sig duktig efter denna alkoholfria månad och sedan köra på som vanligt.

Överfört på vinkonsumtion blir det ett antal dagar med minimalt intag och sedan normalt utan speciella överdrifter. För mig funkar det också så att jag inte blir lika sugen efter att ha hållit upp bara några dagar. Och dessutom behöver jag inte ta i lika mycket för att uppnå en angenäm yrsel. Själv tillämpar jag 18:6-dieten så ofta jag kan i veckan. Det innebär att jag fyra–fem dagar i veckan bara dricker vatten, te eller kaffe från 9 på kvällen till klockan 15 på eftermiddagen. Dessa dagar avstår jag från alkohol hela dygnet. Men det är ingen stenhård princip. Ett glas vin på kvällen kan slinka ner.

När jag skrev negativt om en vit månad för ett antal år sedan var jag påverkad av läkare inom den brittiska organisationen Liver Trust. De påstod att en alkoholdetox på en månad är medicinskt lönlöst. Det bygger på tanken att man kan misshandla levern i elva månader och sedan låta den vila och bli frisk under en månad. Kroppen funkar inte så, underströk läkarna. Men nu har Liver Trust i en undersökning fått mig att tänka om. Det visar sig att en vit månad faktiskt hjälper många att dricka mindre under övriga året. Enligt studien minskade antalet dagar de tillfrågade drack alkohol i veckan från 4,3 till 3,3 efter sex månader. De drack dessutom cirka tjugo procent mindre alkohol under sina ”dryckesdagar”.

Undersökningen visade också att runt sex av tio hade tappat i vikt. Vilket är extra intressant. Faktum är att alkohol innehåller nästan lika mycket energi som fett. Ett gram fett motsvarar nio kilokalorier och ett gram alkohol sju kilokalorier. Och dessutom gör ett par glas vin att aptiten ökar och motståndskraften mot frestelsen att ta en extra portion minskar.

I december kom en Sifo-undersökning som visade att nästan var tredje svensk har haft en vit januari under de senaste två åren. Och de blir fler. Drygt sex av tio svenskar kunde tänka sig att göra det under 2020. Fler yngre än äldre är intresserade och det främsta motivet är den egna hälsan.

Personligen funderar jag inte på en vit månad 2021. Jag håller mig till att minska alkoholkonsumtionen alla årets 52 veckor.

Men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig.