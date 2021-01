Martha vill inte anpassa sig till samhället mer än nödvändigt, kanske mindre än vad som är nödvändigt. Kan hon så går hon sin egen väg. Hon har övertygat sin pojkvän om att deras första barn ska födas i hemmet. Men trots barnmorska på plats går det inte som planerat, frekvensen på fostrets hjärtslag sjunker och barnet avlider kort efter födseln, lika blå som sedan känslan i filmen. De tre återstående fjärdedelarna av ”Pieces of a woman” skildrar hanteringen av detta trauma. I närtid delar filmen vissa drag med ”Manchester by the Sea” – förlusten av barn och dynamiken mellan de respektive paren – båda filmerna som rör sig vid havet i Massachusetts och med ljuset som råder där.

För sin prestation i rollen som Martha vann Vanessa Kirby i höstas skådespelarpriset i Venedig. Och det är på hennes gestalt som filmen vilar. Martha är dottern som valt ett stilla uppror mot sin aristokratiska, ansiktslyfta mamma (Ellen Burstyn). Martha har valt en ruff pojkvän (Shia LeBeouf) av enkel börd, kanske för att kunna styra förhållandet, kanske för att bryta med traditionen. Inte heller efter barnets död går hon den vanliga vägen; i stället för att tillämpa religiös sed vill hon donera organen för vetenskapen. En central fråga blir även det juridiska efterspelet. För ”Pieces of a woman” är i någon mån också ett rättsdrama, genom att barnmorskan enligt rådande praxis ställs inför domstol. Men frågan är om det finns någon skuld att söka, någon syndabock att utse.