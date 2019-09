Tomas är åtta år när han bestämmer sig för att han aldrig ska älska någon. Det går åt skogen, förstås. När han ungefär tio år senare börjar läsa teknisk fysik på KTH träffar han Livli – och faller handlöst. Då har han ett decennium av otrygghet, utsatthet och övergivenhet i bagaget. Förälskelsen ska komma att bli både frigörande och smärtsam.

Augustin Erbas tredje roman, ”Snöstorm”, börjar egentligen någon annanstans, i en annan tid: på ett stillastående tåg utanför Mjölby. Då är Tomas kring fyrtio. Där, i det litterärt användbara tågstoppet, möts Tomas och Livli för första gången på tjugo år. Det är en madeleinekaka av den brutalare sorten, som slungar Tomas tillbaka i tiden, men dörren till minnena är också en klassisk romaningång. Den fungerar, dessutom väldigt bra.

”Snöstorm” är en roman som förlitar sig på just romanens kraft, på att skapa en värld för läsaren att träda in i; en annan än den utanför boken. En lisa för själen i vår autofiktiva era, vill jag instinktivt skriva, men det handlar egentligen inte om graden av fiktion. Vad eller hur mycket som är sant, i bemärkelsen ”möjligt att biografiskt bekräfta”, är inte det relevanta: att överhuvudtaget slippa fundera över det är poängen. Som läsare längtar jag efter att få kliva in i, och förhålla mig till, romanens sanning.