Vaccinjättarnas vinst: 1 000 dollar per sekund

GENÈVE Vaccinen mot covid-19 har lett till storkovan för de tre vaccinföretagen, enligt People’s Vaccine Alliance (PVA) som kämpar för bättre och jämlik tillgång till covidvaccin. Organisationen baserar sina beräkningar på företagens egna intäktsrapporter, enligt nyhetsbyrån AFP. Bland PVA:s 80 medlemmar finns exempelvis African Alliance, Global Justice Now, Oxfam och UNAIDS.

Alliansen uppskattar att Pfizer, BioNTech och Moderna tillsammans kommer att göra vinster före skatt på 34 miljarder dollar under 2021. Det motsvarar över 1 000 dollar per sekund eller 65 000 dollar per minut. Eller en dagsvinst på 93,5 miljoner dollar per dag.