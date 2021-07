Vaccinbrist och unga bakom nya deltavågen

Kapplöpningen mellan vaccinet och deltavarianten är i full gång. SvD har tidigare skrivit om hur varianten hotar öppningen av Europa, men allt fler länder runt om i världen inför nu restriktioner för att hålla tillbaka smittan.

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade under måndagen den 5 juli att den mer smittsamma deltavarianten hittills bekräftats i 96 länder. WHO gör bedömningen att varianten kommer fortsätta spridas till fler länder och uppmanar till försiktighet – speciellt för dem som ännu inte vaccinerats.